«Вода течет из розеток!»: Челябинск и Химки жалуются на вечные потопы

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На днях к нам обратилась жительница Челябинска, проживающая в Дачном переулке. Из-за прохудившейся крыши во время дождей все квартиры на верхних этажах заливает. После этого приходит электрик и отключает свет, в итоге люди по несколько суток сидят в темноте и сохнут, а потом история повторяется заново. Ситуация не меняется уже три года.

«У нас после каждого большого дождя вода начинает литься по стенам, из розетки даже вода льется, все это замыкает. Приходит электрик, отключает всю квартиру и больше ничего не делают. У меня ребенок. Если идет дождь, мне страшно ее оставлять одну дома, когда я на работе, потому что тут везде бежит вода. В последний раз три дня сидели в темноте, пока все это просохло, без электричества, без холодильника, хорошо, что у нас есть газ. На вопрос, когда будет сделана крыша, никто мне никакого определенного ответа не дает», - возмутилась в беседе с НСН жительница проблемного дома Елена Климова.

Мы обратились к главе Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь жителям дома в Дачном переулке.

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Ну а в подмосковных Химках другая проблема. На подземном этаже 25-этажного дома находится центральный тепловой пункт (ЦТП), который постоянно заливает водой. Дренажные насосы не работают, несущие опоры здания подмываются, а вода периодически выходит на парковку. Автоматика, регулирующая отопление, также сломалась. В доме более двухсот квартир, в большинстве которых живут молодые родители с детьми. Люди опасаются, что здание рано или поздно обрушится, и просят привести ЦТП в порядок.

«У нас постоянно высокие оплаты ЖКХ по отоплению, потому что не работает эта автоматика, которая должна этом регулировать. При этом аварийной ситуации по факту нет, потому что отопление работает, правда, шпарит на всю катушку. Приезжает аварийка, они что-то там покручивают и уезжают. Когда вода на парковку выливается, опять приезжает аварийная служба, ее откачивает. Говорят, что угрозы оборудования нет и уезжают. И опять до следующего потопа. Если бы это была крупная авария, что-то глобальное, они бы приехали и все сделали, а так на это никто не обращает внимание. Это из серии "убьет, тогда и приходите". ЦТП в ужасном состоянии, там все гниет. Когда постоянно стоит вода - это не предназначено для этого, это же не бассейн. Начинается коррозия фундаментной арматуры со всеми вытекающими. У нас весь дом возмущается, это наша головная боль номер один», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться с происходящим в Химках.