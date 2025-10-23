В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали восемь человек
Автобус с пассажирами вылетел в кювет в Шушенском районе на юге Красноярского края, пострадали восемь человек. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по краю и Хакасии.
По данным ведомства, водитель рейсового ПАЗ, который следовал по маршруту Шушенское - Каптырево, не справился с управлением на трассе и допустил съезд в кювет.
«За медицинской помощью обратилось восемь пассажиров, в том числе двое детей», - отметили в СК.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг.
По данным краевого управления МВД, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети 12 и 9 лет.
Ранее в Новосибирской области водитель авто Honda Avancier, не справившись с управлением, съехал с дороги, в ДТП погибли два человека, сообщает РЕН ТВ.
