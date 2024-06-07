«Мы еще повоюем!»: Маргарита Пушкина возмущена варварством в ее доме на Фрунзенской набережной

Жители дома в отчаянии, а чиновники считают их «букашками», сказала в эфире НСН легендарная рок-поэтесса, отметив, что после исчезновения 27 секций чугунного забора «разграбление» продолжается.

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На днях к нам обратилась знаменитая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, тексты песен которой знают наизусть фанаты «Арии», «Мастера» и многих других групп. Во дворе ее дома на Фрунзенской набережной начали происходить странные события, местные жители кричат о разграблении и требуют прекратить произвол, однако их никто не слышит.

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Поэтесса рассказала НСН, что под предлогом «реставрации» в сталинском доме сломали красивейшую ограду и увезли в неизвестном направлении.

«У нас дом рядом с Министерством обороны, это сталинский ампир, очень красивый дом с башенкой. Как в те годы строили, это единый архитектурный ансамбль. Там был и фонтан, и редкие растения плюс совершенно потрясающая чугунная литая ограда. Мы старались сохранить все это: мраморные колонны, мраморные шары, ну а сейчас началось настоящее разграбление всего этого. Без предупреждения, без каких-либо документов и обоснований нам сносят эту ограду историческую, утверждая, что ее отправляют якобы на реставрацию. В реставрации эта ограда не нуждается, она в прекрасном состоянии. И потихонечку, частями уничтожается весь этот наш ансамбль на том основании, что там якобы по распоряжению какого-то там чиновника это все принято, как устаревшее и утратившее эстетический вид. Кто это решил? Какая комиссия это решила? Были ли там представители нашей московской архитектурной организации? Ничего этого нет, просто самодурство чиновников, дорогой металл. Приезжают люди в оранжевых жилетах и раскурочивают все это, просто какое-то варварство», - возмутилась Пушкина.

По ее словам, что-то подобное было в 1990-е.

«В 90-е годы бандиты или не знаю кто, голодающие люди по ночам спиливали какие-то отдельные элементы этой ограды, ночью раз шишечку спилили, ну понятно. Потом все было тихо, прекрасно и хорошо, а началось это буквально недели две-три назад. 27 секций чугунного, красивого, совершенно целого забора увезли неизвестно куда! У нас еще есть огромные чугунные ворота со звездой, мы с ужасом ждем, когда приедут люди в оранжевых жилетах, снесут эти ворота и увезут в неизвестном направлении», - опасается собеседница НСН.

По словам легендарной рок-поэтессы, громкие имена жителей дома остаются пустым звуком для чиновников, людей считают просто букашками.

«Ну нельзя так уничтожать память, историю, в нашем доме столько людей замечательных жило, что если вешать мемориальные доски, получится сплошная стена из этих мемориалов! Только в нашем подъезде: у меня папа Герой Советского Союза, дважды Герой Советского Союза летчик-испытатель Мосалов, Нобелевский лауреат, академик Семенов Николай Николаевич, Татьяна Васильевна Доронина под нами живет, здесь жили кинорежиссер Элем Климов, Лариса Шепитько, математики, академики, оперный певец Нестеренко! А они дают сухие отписки... Просто отчаяние, потому что бьешься лбом в эту стену, а тебя вообще принимают за какую-то букашку, как говорил Райкин. Ну это же невозможно просто. В районе Таганки, около монастыря Новоспасского есть аналогичный дом, там такой двор с какими-то гипсовыми пионерами, вазоны, но никто ничего не вывозит, все сохраняется, а у нас – я не понимаю… Но мы еще повоюем, как поет Кипелов!» - подчеркнула легендарная рок-поэтесса.

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ФОТО: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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