До «суверенного интернета» в России остался один день

Положения закона предусматривают создание в стране дублирующей резервной инфраструктуры, которая сможет обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.

При этом ранее в интервью НСН аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил, что «суверенный Рунет» не сможет стать панацеей от отключения внешнего интернета. «На сегодняшний день, безусловно, работы по "суверенному Рунету" идут. Есть понимание конечной точки, куда именно мы идем в случае проблем или полного отключения от внешнего интернета. Но на этом пути есть очень много проблем технического свойства. И нужно понимать, что это [создание "суверенного Рунета"] не 100% гарантия того, что все будет работать. Нельзя говорить, что появится магическая кнопка или рубильник. Это всегда некая вероятность, которая напрямую зависит от объема денег, которые будут вложены в это направление», - сказал Муртазин.

