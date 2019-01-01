Мариничев рассказал, чем грозит закон о суверенном рунете

Дмитрий Мариничев: «И действительно, этот закон не подразумевает никаких ограничений ни «в» ни «для» глобальной сети. Однако, правильней было бы трактовать этот закон не как направленный на обеспечение надежного функционирования, а как направленный на подконтрольное функционирование российского сегмента интернета. То есть, фактически, с этим законом мы получили возможность администрировать российский сегмент сети «Интернет». Но будут в нем ограничения или не будут – это уже добрая (или не очень добрая) воля того, кто в состоянии заниматься этим администрированием. Точно также, как вы в состоянии у себя дома запретить доступ на какие-то нехорошие сайты своим детям», - пояснил НСН Дмитрий Мариничев.

