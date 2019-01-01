Мариничев рассказал, чем грозит закон о суверенном рунете
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Путин ответил на вопрос о суверенном Рунете
Закон об устойчивой работе интернета в России не подразумевает ограничений в глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии». Он отметил, что закон направлен на обеспечение надежного функционирования российского сегмента интернета.
Дмитрий Мариничев: «И действительно, этот закон не подразумевает никаких ограничений ни «в» ни «для» глобальной сети. Однако, правильней было бы трактовать этот закон не как направленный на обеспечение надежного функционирования, а как направленный на подконтрольное функционирование российского сегмента интернета. То есть, фактически, с этим законом мы получили возможность администрировать российский сегмент сети «Интернет». Но будут в нем ограничения или не будут – это уже добрая (или не очень добрая) воля того, кто в состоянии заниматься этим администрированием. Точно также, как вы в состоянии у себя дома запретить доступ на какие-то нехорошие сайты своим детям», - пояснил НСН Дмитрий Мариничев.
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных. Речь идет о малоимущих гражданах, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Дмитрий Мариничев: «Лично я был и остаюсь приверженцем безусловного дохода, выплачиваемого государством каждому гражданину, а не только пенсионерам и малоимущим. И переквалифицированные таких вот малоимущих граждан в самозанятых, которые не только не будут получать пособия, но и должны будут платить налоги, мне кажется чем-то запредельным. Мне кажется, надо как-то пересмотреть свое человеческое отношение и не вносить таких странных инициатив», - заявил он в эфире НСН.
В России установлен рекорд по потреблению мобильного трафика
В России установлен рекорд по потреблению мобильного трафика. По данным Минкомсвязи, в первом квартале нынешнего года жители страны потратили более трех млрд гигабайт, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Дмитрий Мариничев: «Хочу заметить, что уровень цивилизованности определяется количеством мусора на одного жителя, количеством траффика на одного жителя. Но, на самом деле, все это – количество контролируемой нами энергии. А интернет – ничто иное, как модулируемые нами сигналы. То есть, другими словами, мы начали потреблять больше энергии. А чем больше энергии мы потребляем, тем выше уровень нашего благосостояния и нашего развития», - подчеркнул Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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