Роспотребнадзор: Полное прекращение циркуляции коронавируса невозможно

Попова добавила, что часть ограничений сохранится до появления лекарства от коронавируса. Это может быть, например, сохранение режима самоизоляции для людей старшего поколения или людей с хроническими патологиями, допустила она.

Сейчас важно соблюдать все ограничения для того, чтобы режим можно было постепенно смягчать, считает глава Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил Роспотребнадзору и правительству совместно с рабочей группой Госсовета проработать план поэтапного ослабления ограничений после 11 мая. Однако на фоне роста показателей заболеваемости в первых числах мая Попова не исключила, что режим ограничений может быть усилен и продлён до июня.

