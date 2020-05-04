Роспотребнадзор: Полное прекращение циркуляции коронавируса невозможно
Как бы ни была закрыта страна, риск возникновения новых очагов заражения коронавирусом COVID-19 сохраняются, заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её мнению, полностью прекратить циркуляцию вируса в России сейчас невозможно, передаёт ТАСС.
Попова добавила, что часть ограничений сохранится до появления лекарства от коронавируса. Это может быть, например, сохранение режима самоизоляции для людей старшего поколения или людей с хроническими патологиями, допустила она.
Сейчас важно соблюдать все ограничения для того, чтобы режим можно было постепенно смягчать, считает глава Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил Роспотребнадзору и правительству совместно с рабочей группой Госсовета проработать план поэтапного ослабления ограничений после 11 мая. Однако на фоне роста показателей заболеваемости в первых числах мая Попова не исключила, что режим ограничений может быть усилен и продлён до июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru