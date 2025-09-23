IT-специалисты не смогут перейти на российские нейросети к 2026 году

Российские ИИ-инструменты локализованы лучше зарубежных, кроме того доступны по более низкой цене, рассказал НСН Артем Геллер.

В России недостаточно ИИ-инструментов, чтобы утверждать, что треть IT-специалистов сможет перейти на отечественные подобные решения уже к 2026 году, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

HR-эксперт раскрыл, как навыки работы с нейросетью влияют на зарплату

17% разработчиков уже применяют в работе российские нейросети, еще 11% тестируют их, сообщают «Известия». По данным издания, треть IT-специалистов в России к началу 2026 года перейдут на отечественные ИИ-инструменты для создания цифровых продуктов, программных решений и ПО. К этому приведут участившиеся утечки данных из зарубежных ресурсов. Геллер усомнился, что столь стремительный переход на российские разработки возможен.

«На мой взгляд, это довольно оптимистичный прогноз. Возможно, к 2026-му году планируются большие релизы, о которых мы ничего не знаем. Однако сомнительно, чтобы так быстро все перешли на российские инструменты. Сначала нужно оценить, способны ли они выполнять те же задачи. Сегодня подобные решения уже существуют, но до мейнстрима во многих областях они не доведены», - отметил он.

В России призвали создать министерство искусственного интеллекта

Как добавил Геллер, статистика действительно подтверждает, что утечки данных сегодня происходят чаще. При этом российские разработки выделяет более доступная цена и локализация.

«Статистики я не знаю, но новостных сообщений об утечках данных много. Важно, что российские решения локализованы, учитывают наш контекст. Результат, который выдает искусственный интеллект, зависит от базы данных, которую ему скормили. Конечно, есть разница между тем, какой информацией обучают искусственный интеллект в международных компаниях, и в российских. Результаты будут другими и, вероятно, наши более приспособлены к российским условиям. Также к плюсам наших разработок можно отнести более низкие цены. Битва разработок только началась, она в разгаре», - считает он.

Ранее специалисты по кибербезопасности словацкой компании ESET обнаружили первый компьютерный вирус-вымогатель на основе искусственного интеллекта. Отмечается, что вирус, который назвали PromptLock, использует для осуществления атак модель gpt-oss-20b от компании OpenAI, передает «Радиоточка НСН».

