17% разработчиков уже применяют в работе российские нейросети, еще 11% тестируют их, сообщают «Известия». По данным издания, треть IT-специалистов в России к началу 2026 года перейдут на отечественные ИИ-инструменты для создания цифровых продуктов, программных решений и ПО. К этому приведут участившиеся утечки данных из зарубежных ресурсов. Геллер усомнился, что столь стремительный переход на российские разработки возможен.

«На мой взгляд, это довольно оптимистичный прогноз. Возможно, к 2026-му году планируются большие релизы, о которых мы ничего не знаем. Однако сомнительно, чтобы так быстро все перешли на российские инструменты. Сначала нужно оценить, способны ли они выполнять те же задачи. Сегодня подобные решения уже существуют, но до мейнстрима во многих областях они не доведены», - отметил он.