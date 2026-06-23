Стоимость школьных выпускных в Санкт-Петербурге за год выросла на 15–20%, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов ивент–индустрии. Родители готовы потратить на праздник в среднем по 62 тысячи рублей с человека. В 2026 году выпускные в школах России пройдут с 26 на 27 июня. Оболонский назвал такую стоимость оправданной.

«Мы изучали вопрос выпускных по России. Экономвариант выпускного – 35-45 тысяч рублей. При среднем бюджете выходит 55-70 тысяч рублей. Остальное зависит от фантазии родителей и финансовых возможностей. Если собрать ребят в школе и отметить выпускной без алкоголя, выйдет одна сумма. Если хочется ресторан, сумма сразу увеличивается. Некоторые корабль или санаторий снимают. В базовый бюджет в 55-70 тысяч рублей входит одежда, поход к парикмахеру. Для девушек сумма чуть дороже, от этого и разброс. Плюс к этому нужно нанять видеографа, снять помещение, оплатить еду. Если школа хорошая, там есть своя самодеятельность. Если нет и бюджет побольше, приглашают группу для музыкального сопровождения», - объяснил он.