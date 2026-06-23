До 70 тысяч рублей: Во сколько обойдется школьный выпускной в 2026 году
Большинство родителей не готовы экономить на образах для выпускного, поскольку понимают, что платья и костюмы потом пригодятся детям в жизни, сказал НСН Юрий Оболонский.
При экономном подходе затраты на школьный выпускной составят для родителей 35-45 тысяч рублей, однако средний бюджет сегодня – 55-70 тысяч рублей, заявил в беседе с НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
Стоимость школьных выпускных в Санкт-Петербурге за год выросла на 15–20%, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов ивент–индустрии. Родители готовы потратить на праздник в среднем по 62 тысячи рублей с человека. В 2026 году выпускные в школах России пройдут с 26 на 27 июня. Оболонский назвал такую стоимость оправданной.
«Мы изучали вопрос выпускных по России. Экономвариант выпускного – 35-45 тысяч рублей. При среднем бюджете выходит 55-70 тысяч рублей. Остальное зависит от фантазии родителей и финансовых возможностей. Если собрать ребят в школе и отметить выпускной без алкоголя, выйдет одна сумма. Если хочется ресторан, сумма сразу увеличивается. Некоторые корабль или санаторий снимают. В базовый бюджет в 55-70 тысяч рублей входит одежда, поход к парикмахеру. Для девушек сумма чуть дороже, от этого и разброс. Плюс к этому нужно нанять видеографа, снять помещение, оплатить еду. Если школа хорошая, там есть своя самодеятельность. Если нет и бюджет побольше, приглашают группу для музыкального сопровождения», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, родители чаще предпочитают не экономить на нарядах выпускников.
«Я опросил родителей, и большинство отметили, что лучше купить консервативный костюм, чтобы в дальнейшем парень мог носить его в институт, на работу, одеть на свадьбу. То же касается и платья, оно всегда в хозяйстве пригодится. Сэкономить можно. Если хороший коллектив сложился за 11 лет и одноклассники стали друзьями, им абсолютно без разницы, в каком наряде кто-то придет на выпускной. Можно надеть простые кеды, футболку, джинсы. Хотя и этот наряд стоит денег, те же 7-10 тысяч рублей», сказал он.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев заявил НСН, что сегодня среди выпускников сегодня прослеживается тренд на минимализм и простоту, а если у человека есть вкус, то он даже при бюджете в 20 тысяч на наряд оденется стильно.
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