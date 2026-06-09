Отметить выпускной в ресторане стало дороже на 40%
Юрий Оболонский заявил НСН, что в прошлом году питание на одного человека в ресторане выходило около трех тысяч рублей, тогда как сегодня эта сумма почти в два раза выше.
В этом году организовать выпускной для школьников в ресторане стало дороже на 40%, и это только еда, за музыкальную программу и ведущего надо будет выложить отдельную сумму. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
«От праздников не отказались, просто стало все скромнее. Ценник, конечно, подрос. Если мы идем в ресторан и кафе, то там ценник подрос практически на 40% к прошлому году. К примеру, если в прошлом году, идя в хороший ресторан, можно было обойтись тремя тысячами рублей на человека, то сегодня цифры совсем другие. Это только еда, без увеселений и художественных программ. Это все отдельный ценник, и если мы считаем «под ключ», то некоторые модные ребята тратят 400-500 тысяч на организацию отдыха на корабле или чтобы собрать где-то группу выпускников, для которых будет играть какая-то музыкальная группа. Плюс питание "все включено"», - рассказал он.
Ранее депутат Госдумы Марина Ким предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей при подготовке школьных выпускных. Она заявила, что организацией праздников должны заниматься муниципалитеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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