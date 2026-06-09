«От праздников не отказались, просто стало все скромнее. Ценник, конечно, подрос. Если мы идем в ресторан и кафе, то там ценник подрос практически на 40% к прошлому году. К примеру, если в прошлом году, идя в хороший ресторан, можно было обойтись тремя тысячами рублей на человека, то сегодня цифры совсем другие. Это только еда, без увеселений и художественных программ. Это все отдельный ценник, и если мы считаем «под ключ», то некоторые модные ребята тратят 400-500 тысяч на организацию отдыха на корабле или чтобы собрать где-то группу выпускников, для которых будет играть какая-то музыкальная группа. Плюс питание "все включено"», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Марина Ким предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей при подготовке школьных выпускных. Она заявила, что организацией праздников должны заниматься муниципалитеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

