Сегодня выросло другое поколение молодежи, которое не хочет той пышности, что была в моде раньше, и может собрать себе стильный образ на выпускной из абсолютно простых и базовых вещей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал дизайнер Игорь Гуляев.

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«Я, как человек творческий, всегда говорю, что самое главное, чтобы ребенку было комфортно. Выросло другое поколение. Они не все сегодня хотят ходить в «платьях выпускницы», в которых ходили в мое время. Сегодня молодежь может прийти и в худи, и в какой-то стильной рубашке. Сегодня много недорогой одежды. Мальчику можно собрать хороший образ из брюк, белой рубашки и какой-то интересной детали – подтяжек, например, или галстука. Когда у человека есть вкус, сложностей не будет. Можно и за 20-30 тысяч одеться не хуже тех, кто оделся за 300 тысяч. Если девушка сделала аккуратный, не вульгарный макияж, уложила в салоне волосы, одела приличное платье – она уже будет выглядеть достойно», - рассказал он.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил в пресс-центре НСН, что сегодня собрать школьника на выпускной стоит в два раза дороже, чем это было в 2018 году – около 42-50 тысяч рублей.

