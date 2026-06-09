Дизайнер Гуляев: Стильно одеться на выпускной можно за 20 тысяч рублей
Игорь Гуляев раскрыл НСН, что среди выпускников сегодня прослеживается тренд на минимализм и простоту, а если у человека есть вкус, то он даже за 20 тысяч оденется стильно.
Сегодня выросло другое поколение молодежи, которое не хочет той пышности, что была в моде раньше, и может собрать себе стильный образ на выпускной из абсолютно простых и базовых вещей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал дизайнер Игорь Гуляев.
{{related_post_GMnlViPNJ2}}
«Я, как человек творческий, всегда говорю, что самое главное, чтобы ребенку было комфортно. Выросло другое поколение. Они не все сегодня хотят ходить в «платьях выпускницы», в которых ходили в мое время. Сегодня молодежь может прийти и в худи, и в какой-то стильной рубашке. Сегодня много недорогой одежды. Мальчику можно собрать хороший образ из брюк, белой рубашки и какой-то интересной детали – подтяжек, например, или галстука. Когда у человека есть вкус, сложностей не будет. Можно и за 20-30 тысяч одеться не хуже тех, кто оделся за 300 тысяч. Если девушка сделала аккуратный, не вульгарный макияж, уложила в салоне волосы, одела приличное платье – она уже будет выглядеть достойно», - рассказал он.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил в пресс-центре НСН, что сегодня собрать школьника на выпускной стоит в два раза дороже, чем это было в 2018 году – около 42-50 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России растет спрос на услуги стилистов среди выпускников
- Принят закон о «красной кнопке» на «Госуслугах» и других мерах против мошенников
- В России три года падает спрос на вечерние платья к выпускному
- Клименко объяснил, как мобильные операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix
- Без DDoS-атак: Киберпреступники перешли на воровство коммерческой информации
- СМИ: На Аллу Пугачеву подали в суд из-за неоплаченных счетов в РФ
- Дизайнер Гуляев: Стильно одеться на выпускной можно за 20 тысяч рублей
- Отметить выпускной в ресторане стало дороже на 40%
- «Задыхающихся» без кондиционера сотрудников офисов отправили в трудовую инспекцию
- Депутат Смолин рассказал, для чего учителя будут использовать ИИ