«До 500 тысяч рублей»: Кадровики назвали топ самых доходных творческих профессий
Зулия Лоикова заявила НСН, что у творческих профессий заработок сильно зависит от уровня раскрученности личного бренда, а Наталья Голованова напомнила, что работу такие специалисты всегда получают через нетворкинг.
Самыми доходными творческими профессиями являются арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер, однако в творческой сфере уровень дохода определяет медийность и развитие личного бренда. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
Более половины трудоустроенных россиян (52,2%) считают, что ни одна из творческих профессий не обеспечивает стабильного дохода, пишет ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-кинотеатра "Кион" совместно с проектом "Культура.РФ". Лоикова раскрыла, что есть несколько факторов, которые влияют на доход творческих профессий.
«Первое – это, как правило, проектная работа. Оплата может варьироваться от проекта к проекту. Во-вторых, доходы творческих людей зависят еще и от того, получают ли они роялти от своей работы, или нет. И это тоже может обеспечивать какой-то стабильный доход при успешной продаже, к примеру, их продукта. Третий момент – неопределенность рынка тоже влияет, потому что меняются тенденции с приходом искусственного интеллекта. Поэтому многие креативные специалисты диверсифицируют свои источники дохода и подрабатывают, когда нет проектов, совершенно не на творчестве. Так что есть прямая зависимость между уровнем доходов и разнообразием навыков», - рассказала она.
По словам Лоиковой, узнаваемость и личный бренд являются одними из ключевых факторов дохода в творческой сфере, однако даже здесь есть профессии-лидеры по уровню заработка.
«Есть также и высокооплачиваемые ниши, например, UX-дизайнеры, копирайтинг в медицине, где нужно уметь писать SEO-статьи, оптимизировать сайты, в общем, создавать облик продукта. Там хорошо платят, но это не всегда про творчество. Здесь очень важен нетворкинг и видимость в профессиональном сообществе. Если такой человек участвует в профильных мероприятиях, выступает, публикуется, то его доход будет выше. Ну и развитие личного бренда, формирование узнаваемого стиля, регулярные публикаций тоже влияют. Я бы еще выделила арт-директоров, потому что они все-таки всегда выше рынка. Они могут быть выходцами из графического дизайна, контент-мейкерства. На второе место поставила бы дизайнера интерьеров, затем идут кондитеры, шеф-повара и стилисты. У хороших стилистов доход может быть и 300, и 500 тысяч рублей. Также я бы выделила геймдизайнеров – они независимы от кризиса», - подытожила она.
В свою очередь глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что объявления о найме в такие сферы практически не встретишь на сайтах по поиску работы: ищут только через «своих».
«На такие позиции никогда не ищут через массовые сервисы подбора. Это как раз та история, когда работает подбор по знакомству, кастинги. В этой сфере свои тусовки, в которые обычно сторонних не пускают. Если такие вакансии вдруг попадают на крупные ресурсы, то это, чаще всего, или промо, или какая-то реклама. Даже такие позиции, как оператор, это все равно найм не через нас. Это достаточно закрытые сферы», - уточнила она.
Ранее Голованова заявила НСН, что сегодня работодатели признали неэффективность массовой удаленки — такой формат стал привилегией для тех сотрудников, кто доказал, что в полной мере способен справляться с рабочими обязанностями дома.
