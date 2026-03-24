Самыми доходными творческими профессиями являются арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер, однако в творческой сфере уровень дохода определяет медийность и развитие личного бренда. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Более половины трудоустроенных россиян (52,2%) считают, что ни одна из творческих профессий не обеспечивает стабильного дохода, пишет ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-кинотеатра "Кион" совместно с проектом "Культура.РФ". Лоикова раскрыла, что есть несколько факторов, которые влияют на доход творческих профессий.

«Первое – это, как правило, проектная работа. Оплата может варьироваться от проекта к проекту. Во-вторых, доходы творческих людей зависят еще и от того, получают ли они роялти от своей работы, или нет. И это тоже может обеспечивать какой-то стабильный доход при успешной продаже, к примеру, их продукта. Третий момент – неопределенность рынка тоже влияет, потому что меняются тенденции с приходом искусственного интеллекта. Поэтому многие креативные специалисты диверсифицируют свои источники дохода и подрабатывают, когда нет проектов, совершенно не на творчестве. Так что есть прямая зависимость между уровнем доходов и разнообразием навыков», - рассказала она.