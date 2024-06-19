Платят до 400 тысяч рублей: Дефицит автомехаников отказались считать критическим

Зарплаты автомехаников в России могут варьироваться от 50 до 400 тысяч рублей, но их дефицит пока нельзя назвать критическим, сообщил в интервью НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Директор представительства КАМАЗа в Казани Александр Ушенин ранее сообщил, что дефицит автомехаников в России достиг критической отметки. По его данным, организациям по обслуживанию автотехники не хватает полмиллиона человек, при этом на одного сотрудника в этой сфере приходится пять вакансий. Захаров отметил, что сейчас работодатели бьются даже за плохих специалистов.