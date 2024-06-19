Платят до 400 тысяч рублей: Дефицит автомехаников отказались считать критическим
Автосервисы сегодня конкурируют и за хороших, и за плохих автомехаников, сказал в эфире НСН Алексей Захаров, а Татьяна Арабаджи назвала «болезнью роста» неумение чинить китайские новинки.
Зарплаты автомехаников в России могут варьироваться от 50 до 400 тысяч рублей, но их дефицит пока нельзя назвать критическим, сообщил в интервью НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Директор представительства КАМАЗа в Казани Александр Ушенин ранее сообщил, что дефицит автомехаников в России достиг критической отметки. По его данным, организациям по обслуживанию автотехники не хватает полмиллиона человек, при этом на одного сотрудника в этой сфере приходится пять вакансий. Захаров отметил, что сейчас работодатели бьются даже за плохих специалистов.
«Конкуренция за хороших специалистов есть всегда, а сейчас есть конкуренция и за плохих специалистов. При этом мы не видим разваливающихся машин на улицах, все ездят, значит, никакого критического дефицита нет. Дефицит автозапчастей к определенным маркам больше дефицита автомехаников. Зарплата автомехаников отличается в зависимости от того, премиальный это сервис или гаражный. В зависимости от региона разлет может быть от 50 до 400 тысяч рублей. Автомеханики бывают очень разные: специалисты по электрике, по двигателям, по подвеске», - сказал Захаров.
Со своей стороны, директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи рассказала НСН о ситуации с обслуживанием китайских авто.
«Часть китайских иномарок была в России и раньше. Это Geely, Haval, Changan, с ними больших проблем нет, есть налаженный обмен документацией, доступ к программному обеспечению. Здесь могут быть проблемы только с теми, кто только появился или идет по параллельному импорту. Но это болезнь роста, думаю, в результате у нас останется костяк из 15 особо продающихся брендов, которые все наладят, как это было у традиционных западных брендов, к которым все привыкли», - отметила Арабаджи.
Ранее сообщалось, что движение «Ветераны России» предложило МВД РФ ограничить выдачу автомобильных прав пожилым россиянам от 70 лет. Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал эту идею, высказав мнение, что «нужно обирать права» у людей при достижении возраста 69-70 лет.
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