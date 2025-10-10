«До 20 тысяч рублей!»: Сколько будет стоить монета от ЦБ с «Лунтиком»
Цена на серебряную монету с «Лунтиком» будет зависеть от стоимости серебра и курса рубля к доллару: если он будет падать, то монета может вырасти в цене до 20 тысяч рублей, рассказал Алексей Вязовский.
Если серебряная монета с «Лунтиком» будет весить одну унцию, то есть 31 грамм, то ее стоимость составит около 6,5 тысяч рублей плюс наценка, исходя из тиража. Об этом НСН рассказал вице-президент «Золотого монетного двора» Алексей Вязовский.
В 2027 году Банк России планирует выпустить памятную монету с «Лунтиком» – персонажем известного одноименного мультфильма, сообщил регулятор. Монеты номиналом 3 и 25 рублей будут выполнены из серебра с цветным покрытием, а их тираж составит около одного миллиона экземпляров. Вяземский рассказал, как будет формироваться цена монеты из драгметалла.
«Такая унцовая монета по текущим ценам серебра стоила бы в районе 6-6,5 тысяч рублей за унцовую монету весом 31 грамм. Мы еще не знаем, какой вес там будет, но, я думаю, она будет 31 грамм. Это при том, что сейчас мировые цены на серебро поставили очередной рекорд - $50 за унцию. Если к 2027 году цены на серебро удвоятся, допустим, это будет $100 долларов за унцию, то это будет в районе 13 тысяч и будет зависеть от курса рубля к доллару. То есть если рубль будет падать к доллару, то монета может вырасти и до 20 тысяч рублей», - рассказал он.
Также Вязовский подчеркнул, что объявленный тираж в один миллион подразумевает совокупный объем выпуска, а не конкретно серебряных монет. По его словам, размер наценки за монету будет зависеть от скорости попадания на рынок.
«У нас никогда не было такого огромного тиража по серебру. Скорее всего, журналисты написали совокупный тираж. А по серебру там выйдет три-пять тысяч. Такие монеты, конечно, будут дорожать, и потом их потихоньку изымают из оборота. И, в общем, они дорого стоят. Поэтому надо смотреть, с какой скоростью монеты будут попадать на рынок. Тираж ничего не говорит, потому что важно, сколько ЦБ в моменте отгружает дилерам и банкам, то есть есть ли дефицит или нет. По опыту скажу, что такие монеты с мультгероями пользуются большим спросом. Это же все покупается на подарки. Если тираж будет большой, то наценка будет умеренной. Если это будут маленькие партии, то наценка может быть несколько тысяч рублей дополнительно к монете из-за редкости», - отметил он.
Ранее, в 2024 году Центробанк выпустил памятные монеты с «Ежиком в тумане», которые вызвали скандал. Так, художник-постановщик известного мультфильма Франческа Ярбусова тогда подала к Центробанку иск о защите авторских прав. Она призвала регулятор уничтожить всю партию монет и выплатить ей 5,1 млн рублей. Однако суд не удовлетворил ее требования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
