«У нас никогда не было такого огромного тиража по серебру. Скорее всего, журналисты написали совокупный тираж. А по серебру там выйдет три-пять тысяч. Такие монеты, конечно, будут дорожать, и потом их потихоньку изымают из оборота. И, в общем, они дорого стоят. Поэтому надо смотреть, с какой скоростью монеты будут попадать на рынок. Тираж ничего не говорит, потому что важно, сколько ЦБ в моменте отгружает дилерам и банкам, то есть есть ли дефицит или нет. По опыту скажу, что такие монеты с мультгероями пользуются большим спросом. Это же все покупается на подарки. Если тираж будет большой, то наценка будет умеренной. Если это будут маленькие партии, то наценка может быть несколько тысяч рублей дополнительно к монете из-за редкости», - отметил он.

Ранее, в 2024 году Центробанк выпустил памятные монеты с «Ежиком в тумане», которые вызвали скандал. Так, художник-постановщик известного мультфильма Франческа Ярбусова тогда подала к Центробанку иск о защите авторских прав. Она призвала регулятор уничтожить всю партию монет и выплатить ей 5,1 млн рублей. Однако суд не удовлетворил ее требования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

