Суд отклонил иск художницы «Ежика в тумане» к Центробанку
Мещанский районный суд Москвы не удовлетворил претензии художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России из-за несанкционированного использования ее персонажа. Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре 2024 года Центробанк объявил о выпуске памятных монет с известными российскими и советскими мультфильмами. В серии появилась трехрублевая серебряная монета и две никелевые двадцатипятирублевые с главным героем «Ежика в тумане». Их тираж составил больше 1 млн штук.
Это решение возмутило художницу-создательницу визуального образа. Она подала иск в январе 2025 года. Она заявила, что продукт ее интеллектуального труда был использован без разрешения. Ярбусова требовала компенсации в 50 млн рублей и изъять все монеты из обращения.
Центробанк настаивал на том, что он действовал по договору с правообладателем — «Союзмультфильмом». Пресс-служба студии отмечала, что она имеет исключительную лицензию на все мультфильмы и всех персонажей, которые были созданы на ней. Суд поддержал эту позицию.
Ранее сообщалось, что в России может появиться памятная монета с изображением «Орешника», напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru