Суд отклонил иск художницы «Ежика в тумане» к Центробанку

В сентябре 2024 года Центробанк объявил о выпуске памятных монет с известными российскими и советскими мультфильмами. В серии появилась трехрублевая серебряная монета и две никелевые двадцатипятирублевые с главным героем «Ежика в тумане». Их тираж составил больше 1 млн штук.

Это решение возмутило художницу-создательницу визуального образа. Она подала иск в январе 2025 года. Она заявила, что продукт ее интеллектуального труда был использован без разрешения. Ярбусова требовала компенсации в 50 млн рублей и изъять все монеты из обращения.

Центробанк настаивал на том, что он действовал по договору с правообладателем — «Союзмультфильмом». Пресс-служба студии отмечала, что она имеет исключительную лицензию на все мультфильмы и всех персонажей, которые были созданы на ней. Суд поддержал эту позицию.

Ранее сообщалось, что в России может появиться памятная монета с изображением «Орешника», напоминает НСН.

