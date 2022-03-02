«До 15 лет за фейки»: В Госдуме рассмотрят поправки в Уголовный кодекс

«Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», - пояснил депутат.

Он также добавил, что этот законопроект будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал пресекать любую дезинформацию о ходе боевой операции на Украине с помощью уголовно-правовых санкций.

