«До 15 лет за фейки»: В Госдуме рассмотрят поправки в Уголовный кодекс
Поправки в Уголовный кодекс РФ внесены в Госдуму, передает ТАСС. Законопроектом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях. Об этом сообщил в среду глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», - пояснил депутат.
Он также добавил, что этот законопроект будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал пресекать любую дезинформацию о ходе боевой операции на Украине с помощью уголовно-правовых санкций.
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