Бастрыкин пригрозил уголовным преследованием за фейки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал пресекать любую дезинформацию о ходе боевой операции на Украине с помощью уголовно-правовых санкций, сообщает сайт подмосковного главка ведомства.

«Зачистка и нейтрализация!» Спецоперация на Украине обрастает фейками и страшилками

Как отмечается, на оперативном видео совещании председатель СКР распорядился создать в территориальных подразделениях комитета следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на появление новых фейков, а также любых других провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.

Бастрыкин также призвал к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного пользовательского контента.

Ранее Минобороны РФ заявило о росте числа «истеричных фейков» по спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеФейковые НовостиСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
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