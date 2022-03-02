Бастрыкин пригрозил уголовным преследованием за фейки

Как отмечается, на оперативном видео совещании председатель СКР распорядился создать в территориальных подразделениях комитета следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на появление новых фейков, а также любых других провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.

Бастрыкин также призвал к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного пользовательского контента.

Ранее Минобороны РФ заявило о росте числа «истеричных фейков» по спецоперации на Украине.

