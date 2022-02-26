Минобороны РФ заявило об росте числа «истеричных фейков» по спецоперации на Украине
Министерство обороны РФ заявило, что продолжит предоставлять СМИ только достоверную информацию о специальной военной операции РФ на Украине, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что «диванные войска Украины» распространяют в соцсетях «истеричные фейки и откровенную дезинформацию», количество которых, по мере успешного выполнения задач ВС РФ, только растёт.
В Минобороны РФ призвали СМИ не распространять недостоверную информацию и быть бдительными, чтобы не стать «жертвами западных кураторов информационного давления» на Россию, пишет Газета.ру.
Ранее Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру с требованием удалить недостоверные материалы нескольких СМИ, в которых спецоперация РФ на Украине «называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».
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