Минобороны РФ заявило об росте числа «истеричных фейков» по спецоперации на Украине

В ведомстве отметили, что «диванные войска Украины» распространяют в соцсетях «истеричные фейки и откровенную дезинформацию», количество которых, по мере успешного выполнения задач ВС РФ, только растёт.

В Минобороны РФ призвали СМИ не распространять недостоверную информацию и быть бдительными, чтобы не стать «жертвами западных кураторов информационного давления» на Россию, пишет Газета.ру.

Ранее Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру с требованием удалить недостоверные материалы нескольких СМИ, в которых спецоперация РФ на Украине «называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

