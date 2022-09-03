Дмитрий Медведев ответил на мечты Запада о развале РФ

Вспоминая в связи с похоронами первого президента СССР Михаила Горбачева развал страны, Дмитрий Медведев провел исторические параллели между началом 90-х и современным периодом истории. По его мнению, «заокеанские аналитики» снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй.

«Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине. Сделать всё, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далёком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля», - отметил Медведев.

По его мнению, подобные попытки являются крайне опасными, их нельзя недооценивать. В связи с этим Дмитрий Медведев заявил, что «насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат».

«Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», - подчеркнул заместитель председателя Совбеза России.

Ранее заместитель председателя Дмитрий Медведев назвал четыре условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие. Среди них, в частности, старт ядерных ракет противника, применение противником ядерного оружия, удар по критической инфраструктуре, управляющей ядерным оружием, иные действия, грозящие существованию государства. По мнению политика, пока таких действий не наблюдается.

