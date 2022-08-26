Медведев назвал четыре условия применения Россией ядреного оружия

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал четыре условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие.

Глава МИД Британии заявила о готовности применения ядерного оружия

Среди них, в частности, старт ядерных ракет противника, применение противником ядерного оружия, удар по критической инфраструктуре, управляющей ядерным оружием, иные действия, грозящие существованию государства. По мнению политика, пока таких действий не наблюдается.

Также Медведев в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что операция на территории Украины проводится для предотвращения третьей мировой войны.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДмитрий Медведев
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