Медведев назвал четыре условия применения Россией ядреного оружия
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал четыре условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие.
Среди них, в частности, старт ядерных ракет противника, применение противником ядерного оружия, удар по критической инфраструктуре, управляющей ядерным оружием, иные действия, грозящие существованию государства. По мнению политика, пока таких действий не наблюдается.
Также Медведев в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что операция на территории Украины проводится для предотвращения третьей мировой войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru