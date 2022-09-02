Замглавы МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия изложены в военной доктрине страны, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что также все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия, содержатся в таком документе, как «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
«Эти сценарии сводятся к агрессии против России или её союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. У нас нет отклонения от этих позиций», - подчеркнул Рябков.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить «бряцание ядерным оружием», так как, по его мнению, риск ядерного конфликта «достиг высшей точки за десятилетия».
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