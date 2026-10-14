Всплеск обращений после лета к психологам объясняется тем, что родители возвращают детей домой после отдыха, рассказала НСН детский психолог Варвара Кокурина.

Осенью 2026 года спрос на услуги детских и подростковых психологов взлетел в два раза по сравнению с летом. Об этом сообщают «Известия». Кокурину не удивила эта информация.