Кончилось лето? Почему вырос спрос на детских и подростковых психологов

Проблемы подростков часто не так заметны в летнем сезоне, заявила НСН Варвара Кокурина.

Всплеск обращений после лета к психологам объясняется тем, что родители возвращают детей домой после отдыха, рассказала НСН детский психолог Варвара Кокурина.

Осенью 2026 года спрос на услуги детских и подростковых психологов взлетел в два раза по сравнению с летом. Об этом сообщают «Известия». Кокурину не удивила эта информация.

Родители в 2026 году стали вдвое чаще обращаться к детским психологам
«Все очень просто: дети приехали с дач — тут нет никакого вау-секрета. Повод пойти к психологу — любое резкое изменение реакции. Но тут есть два момента — подростка надо много кормить, потому что ему нужна энергия, а также не переживать, если он много спит. Это норма, потому что идет процесс роста. Важно помнить, что взрослый — это родитель, а не ребенок. Надо делать скидки детям — подросткам тяжело физически. Вы идете, все хорошо, а тут ни с того, ни с сего гипофиз выбрасывает кучу гормонов, портится настроение. И ничего с этом нельзя сделать. Важно где-то давать свободу, но не забывать, что подростку нужны границы», — отметила она.

Ранее Кокурина объяснила НСН, почему дети в России взрослеют на два-три года быстрее, чем раньше.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПсихологияПсихологиПодросткиДети

Горячие новости

Все новости

партнеры