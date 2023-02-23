Дмитрий Медведев назвал День защитника Отечества особым праздником в России

«Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даём решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму», – заявил он в своем Telegram-канале 23 февраля.

Зампред Совбеза РФ поблагодарил военных на передовой и тех, кто в тылу своим трудом приближает победу.

Медведев подчеркнул, что сила россиян - в единстве и солидарной ответственности за будущее страны.

«Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами – будущее!» – подчеркнул политик и поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин в День защитника Отечества рассказал, кого следует поздравлять с 23 февраля - солдат и офицеров и их родных, а также тех, что работает в тылу, выпуская военную продукцию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





