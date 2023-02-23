Володин сделал особое поздравление с 23 февраля

«В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жён, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьёт одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин.

Всех, кто преданно служит России», – подчеркнул политик.

Вячеслав Володин пожелал им здоровья и всего доброго.

Председатель нижней палаты парламента также заявил, что его поздравление не касается предателей - «кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок».

Ранее стало известно, что принявшие участие в конфликте на Украине добровольцы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Этот указ Минобороны России опубликован на портале правовой информации.

