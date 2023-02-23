Путин поздравил россиян, ветеранов и участников СВО с Днем защитника Отечества

Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин: Весь наш народ является защитником отечества

«Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания», — подчеркнул российский лидер.

Путин отдельно обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, подчеркнув, что они смогли отстоять свободу и независимость страны, и их подвиги останутся в исторической памяти и будут служить «неиссякаемым источником духовной силы». Российский лидер добавил, что новое поколение солдат и офицеров приумножает ратные традиции предков.

Кроме того, президент поздравил военных, добровольцев, мобилизованных и специалистов разных профессий, участвующих в спецоперации, пишет Ura.ru. Путин пообещал, что страна будет уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности, отмечает телеканал «360».

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