Дмитрий Киселёв решил взять интервью у президента США Джо Байдена
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв решил взять интервью у главы Белого дома Джо Байдена и направил соответствующий запрос в администрацию американского лидера. Об этом Киселев сообщил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
По словам тележурналиста, это позволит продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсон, отмечает РИА Новости.
Киселёв считает, что двум странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга. В этом смысле интервью российского лидера, сделанное, прежде всего, для жителей США, можно считать достойным примером и последовать ему.
В письме Киселев сообщил, что лично планирует повести интервью с Байденом, отмечает RT.
Ранее президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком». Об этом президент рассказал в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru