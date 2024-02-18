Дмитрий Киселёв решил взять интервью у президента США Джо Байдена

По словам тележурналиста, это позволит продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсон, отмечает РИА Новости.



Киселёв считает, что двум странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга. В этом смысле интервью российского лидера, сделанное, прежде всего, для жителей США, можно считать достойным примером и последовать ему.

В письме Киселев сообщил, что лично планирует повести интервью с Байденом, отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком». Об этом президент рассказал в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.



