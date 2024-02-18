Дмитрий Киселёв решил взять интервью у президента США Джо Байдена

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв решил взять интервью у главы Белого дома Джо Байдена и направил соответствующий запрос в администрацию американского лидера. Об этом Киселев сообщил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

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По словам тележурналиста, это позволит продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсон, отмечает РИА Новости.

Киселёв считает, что двум странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга. В этом смысле интервью российского лидера, сделанное, прежде всего, для жителей США, можно считать достойным примером и последовать ему.

В письме Киселев сообщил, что лично планирует повести интервью с Байденом, отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком». Об этом президент рассказал в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСШАИнтервью

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