По его словам, этим объясняется подлинный интерес к интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Потребность американцев «в голосах разума» является очевидной. Дипломат обратил внимание на то, что ангажированные суждения русофобов не устраивают общественность.

Ранее Карлсон заявил, что Украине не победить даже с помощью Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

