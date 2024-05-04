В главной ставке Гитлера в Польше нашли пять скелетов

Скелеты пяти человек, в том числе новорожденного ребенка, обнаружили во время раскопок в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Польше. Об этом сообщает Der Spiegel.

Речь идет об объекте «Вольфшанце» — главной ставке Гитлера, командном комплексе немецкой армии в Варминско-Мазурском воеводстве на современной территории Польши. Останки нашли при изучении руин находившейся здесь же штаб-квартиры Геринга.

Здание считалось тщательно изученным. Однако один из археологов обратил внимание на следы старого деревянного пола, при изысканиях специалисты нашли водопроводные трубы, фрагмент человеческого черепа, а затем нашли скелеты без конечностей, принадлежащие трем взрослым, подростку и младенцу.

Вероятно, тела захоронили после постройки дома, однако останки могли быть захоронены и после окончания Второй мировой войны. Прокуратура Польши начала расследование.

