В главной ставке Гитлера в Польше нашли пять скелетов
Скелеты пяти человек, в том числе новорожденного ребенка, обнаружили во время раскопок в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Польше. Об этом сообщает Der Spiegel.
Речь идет об объекте «Вольфшанце» — главной ставке Гитлера, командном комплексе немецкой армии в Варминско-Мазурском воеводстве на современной территории Польши. Останки нашли при изучении руин находившейся здесь же штаб-квартиры Геринга.
Здание считалось тщательно изученным. Однако один из археологов обратил внимание на следы старого деревянного пола, при изысканиях специалисты нашли водопроводные трубы, фрагмент человеческого черепа, а затем нашли скелеты без конечностей, принадлежащие трем взрослым, подростку и младенцу.
Вероятно, тела захоронили после постройки дома, однако останки могли быть захоронены и после окончания Второй мировой войны. Прокуратура Польши начала расследование.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
- СМИ: Трамп разработал план мирного завершения конфликта на Украине
- В Хабаровске загорелась кровля торгового центра
- В главной ставке Гитлера в Польше нашли пять скелетов
- Боец РФ рассказал о значительном отходе ВСУ от границы со стороны Белгородской области
- Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Мадриде
- СМИ: Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе
- На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны Умерова командировкой
- СМИ: В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек
- Диетолог Комиссарова рекомендовала людям с аллергией не есть куличи и яйца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru