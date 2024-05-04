На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны Умерова командировкой

Министр обороны Украины Рустем Умеров находился в командировке, документы ведомства подписывал замминистра Иван Гаврилюк. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Ранее украинские СМИ обратили внимание, что под приказом военного ведомства от 27 апреля, вносящим изменения в положение о военно-врачебных комиссиях ВСУ, вместо подписи Умерова стоит подпись Гаврилюка.

В украинском минобороны указали, что Гаврилюк утвердил документ в качестве временно исполняющего обязанности министра обороны, так как Умеров находился в командировке. В ведомстве не уточнили, вернулся ли министр к выполнению своих полномочий.

Между тем СМИ сообщили, что Умерова якобы могут отправить в отставку из-за зачистки главой офиса президента Андреем Ермаком руководителей, которые могут самостоятельно обращаться к главе государства.

