На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны Умерова командировкой
Министр обороны Украины Рустем Умеров находился в командировке, документы ведомства подписывал замминистра Иван Гаврилюк. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Ранее украинские СМИ обратили внимание, что под приказом военного ведомства от 27 апреля, вносящим изменения в положение о военно-врачебных комиссиях ВСУ, вместо подписи Умерова стоит подпись Гаврилюка.
В украинском минобороны указали, что Гаврилюк утвердил документ в качестве временно исполняющего обязанности министра обороны, так как Умеров находился в командировке. В ведомстве не уточнили, вернулся ли министр к выполнению своих полномочий.
Между тем СМИ сообщили, что Умерова якобы могут отправить в отставку из-за зачистки главой офиса президента Андреем Ермаком руководителей, которые могут самостоятельно обращаться к главе государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru