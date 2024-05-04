Боец РФ рассказал о значительном отходе ВСУ от границы со стороны Белгородской области

Украинские военные отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью. Об этом заявил оператор дронов с позывным «Танкист», сообщает Минобороны.

Минобороны сообщило об уничтожении пулеметных точек ВСУ

«Сейчас противник оттянулся на довольно большое расстояние, что мы в ближайших лесопосадках их не наблюдаем. Чтобы его найти, нужно немало работы», — отметил военный.

По словам «Танкиста», в ближайших наблюдательных пунктах засекли по два-три бойца противника. При этом движения техники не зафиксировано.

Как сообщили в Минобороны, в ходе специальной военной операции бойцы разведывательных подразделений группировки прикрытия госграницы днем и ночью ведут боевую работу. Разведчики наблюдают за действиями противника вблизи границы, определяют скопления их сил, огневых точек, артиллерийских орудий. Также бойцы корректируют артиллерийские расчеты РФ и контролируют обстановку вдоль границы.

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ФОТО: РИА Новости
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