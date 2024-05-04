СМИ: В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек
4 мая 202404:37
Проливные дожди вызвали оползни на севере Гаити, в результате погибли не менее 12 человек. Об этом сообщила газета Le Nouvelliste.
По данным издания, в Лабори в Барьер-Бутей (южном пригороде Кап-Аитьена) из-за дождя, который продолжался несколько дней, обрушился дом.
«Рухнувшее здание разрушило еще два дома под ним, в результате чего погибли 11 человек», — отмечает газета.
Кроме того, один человек погиб в результате оползня в районе Риваль. Спасатели, пожарные и добровольцы разбирают завалы и разыскивают пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru