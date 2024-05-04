СМИ: В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек

По данным издания, в Лабори в Барьер-Бутей (южном пригороде Кап-Аитьена) из-за дождя, который продолжался несколько дней, обрушился дом.

«Рухнувшее здание разрушило еще два дома под ним, в результате чего погибли 11 человек», — отмечает газета.

Кроме того, один человек погиб в результате оползня в районе Риваль. Спасатели, пожарные и добровольцы разбирают завалы и разыскивают пострадавших.

