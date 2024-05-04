СМИ: Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе
4 мая 202405:26
Алжир запросил закрытое заседание Совета Безопасности ООН по массовым захоронениям в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Алжир запросил закрытые консультации на эту тему», — указал собеседник агентства.
Заседание пройдет 7 мая.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости допустить независимых специалистов к массовым захоронениям в Газе для установления обстоятельств гибели людей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru