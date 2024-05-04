Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя США Тейлора Фритца в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Мадриде.

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Российский спортсмен выиграл в матче со счетом 6:4, 6:3. Рублев занимает восьмое место в рейтинге АТР.

В финале турнира теннисист встретится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом из Канады и Иржи Легечкой из Чехии.

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ФОТО: РИА Новости
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