Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Мадриде
4 мая 202405:44
Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя США Тейлора Фритца в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Мадриде.
Российский спортсмен выиграл в матче со счетом 6:4, 6:3. Рублев занимает восьмое место в рейтинге АТР.
В финале турнира теннисист встретится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом из Канады и Иржи Легечкой из Чехии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru