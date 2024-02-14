Путин назвал журналиста Карлсона «опасным человеком»
Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком». Об этом президент рассказал в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.
По словам президента, он думал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы.
«Я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность остро отвечать», - объяснил глава государства.
Путин отметил, что вместо этого Карлсон избрал тактику терпеливого слушателя. Президент признался, что не получил полного удовольствия от интервью.
Карлсон опубликовал интервью с президентом России 9 февраля. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, оно набрало около миллиарда просмотров, передает «Радиоточка НСН».
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