Путин назвал журналиста Карлсона «опасным человеком»

По словам президента, он думал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы.

«Я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность остро отвечать», - объяснил глава государства.

Путин отметил, что вместо этого Карлсон избрал тактику терпеливого слушателя. Президент признался, что не получил полного удовольствия от интервью.

Карлсон опубликовал интервью с президентом России 9 февраля. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, оно набрало около миллиарда просмотров, передает «Радиоточка НСН».

