СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продали более чем за миллиард рублей
Комплекс исторических зданий бывшего следственного изолятора в Санкт-Петербурге, известный как «Кресты», был продан на аукционе. Об этом сообщает пресс-служба «Дом.РФ».
Стартовая лота составляла 1,05 млрд рублей. Победитель аукциона предложил 1,136 млрд рублей. Ему достанутся участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров.
Как пишет портал 78.RU, «Кресты» купила группа компаний «КВС», гендиректор которой Сергей Ярошенко заявил, что объект планируется превратить в современное общественное пространство.
«Гостиничный комплекс, рестораны и, конечно, музей, связанный с этим непростым, но знаковым местом», - сказал он.
РАнее в зоопарке Нью-Йорка заявили о намерении выставить на аукцион картины, нарисованные капибарами, пингвинами, ленивцами, жирафами и другими животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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