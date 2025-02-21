СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продали более чем за миллиард рублей

Стартовая лота составляла 1,05 млрд рублей. Победитель аукциона предложил 1,136 млрд рублей. Ему достанутся участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров.

Как пишет портал 78.RU, «Кресты» купила группа компаний «КВС», гендиректор которой Сергей Ярошенко заявил, что объект планируется превратить в современное общественное пространство.

«Гостиничный комплекс, рестораны и, конечно, музей, связанный с этим непростым, но знаковым местом», - сказал он.

РАнее в зоопарке Нью-Йорка заявили о намерении выставить на аукцион картины, нарисованные капибарами, пингвинами, ленивцами, жирафами и другими животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

