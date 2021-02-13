Для регионов России высчитали «индекс любви»

Его основой стали 813,5 тысяч сообщений, написанных от первого лица в популярных соцсетях, а также на форумах и блогах с 28 января по 8 февраля. По данным Brand Analytics, 82,4% постов касались любви и лишь 17,6% были негативного характера.

В тройку лидеров вошли Крым, Ямало-Ненецкий округ и Чувашия. Два последних места – за Магаданом и республикой Саха.

В «рейтинге любви» Москва заняла 71-ю позицию, Петербург – 72-ю. Как подчеркивают специалисты, обе столицы традиционно занимают позиции ближе к концу списка.

Повышение рейтинга и, как следствие, улучшение социальной погоды, отмечено в Ямало-Ненецком АО, Чувашии, на Чукотке, в Кировской и Новгородской областях.

Снижение «индекса любви» зафиксировано в Ненецком АО, Северной Осетии – Алании, Республике Адыгея.

По мнению экспертов Brand Analytics, самой «любящей» соцсетью оказался Instagram. Здесь на каждые девять сообщений о любви приходится только одно о ненависти. Традиционно злым остается Twitter. В новом году почти треть постов содержат негатив – 29%.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН объяснила, снижение интереса россиян ко Дню всех влюбленных непривычность праздника и ухудшение финансовой ситуации.

«Все причины имеют место. Праздник, действительно, не совсем наш. Потом, это не выходной день. Доходы сейчас снижаются, для всех это очевидно. Поэтому на День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят силы на 23 февраля и 8 марта, которые празднуются в нашей традиции», - сказала она.

