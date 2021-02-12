Названы популярные направления на 14 февраля в России

В преддверии дня всех влюбленных в России туристы массово скупают авиабилеты по трем направлениям, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Чаще всего пользователи сервиса покупали билеты с 12 по 14 февраля в Москву. В столицу отправятся 23% путешественников. На втором месте по популярности Сочи, на третьем – Санкт-Петербург.

Также многие россияне собираются встретить праздник в Минеральных Водах, Калининграде, Симферополе, Новокузнецке, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге.

Олонец, Суздаль, Дмитров. Эксперты советуют малые города для путешествий 14 февраля

Отмечается, что до введения ограничений на авиаперевозки из-за COVID-19 российские туристы на 14 февраля отправлялись в Ереван, Стамбул и Прагу.




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