Директор оборонного завода задержан в Подмосковье по делу о госизмене

Оперативники Федеральной службы безопасности задержали в Московской области сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ. По данным следствия, гражданин России передал украинской стороне фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, задержанный занимает должность директора по качеству авиационного завода и имел допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно». Снимки секретных чертежей он сделал камерой мобильного телефона. Полученные изображения подозреваемый переслал в электронном виде сотруднику Одесского авиационного завода.

Гражданин РФ стал фигурантом уголовного дела по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Государственная измена». Он арестован. Обычно отправленные под стражу по данной статье помещаются в следственный изолятор ФСБ «Лефортово», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

