В России возбудили ещё одно уголовное дело о госизмене

Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Госдума приняла закон о госизмене

В деле говорится, что россиянин по фамилии Титов был арестован в одном из регионов России, после чего его этапировали в Москву. Фабула уголовного дела не раскрывается ввиду секретности.

Ранее по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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