В России возбудили ещё одно уголовное дело о госизмене

В деле говорится, что россиянин по фамилии Титов был арестован в одном из регионов России, после чего его этапировали в Москву. Фабула уголовного дела не раскрывается ввиду секретности.

Ранее по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк.