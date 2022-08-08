В России возбудили ещё одно уголовное дело о госизмене
Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
В деле говорится, что россиянин по фамилии Титов был арестован в одном из регионов России, после чего его этапировали в Москву. Фабула уголовного дела не раскрывается ввиду секретности.
Ранее по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк.
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