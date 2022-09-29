Для мобилизованных медиков обещали провести спецподготовку
29 сентября 202211:14
Мобилизированные медики и врачи-добровольцы должны будут пройти подготовку в специализированных центрах. Об этом сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф.
Ресурс уточняет, что центры будут работать при специализированных учебных заведениях.
Под частичную мобилизацию могут попасть до трех тысяч медработников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, сообщает «Интерфакс».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru