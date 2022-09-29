Володин: Состоящим на воинском учете запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов

Как отметил политик, вопрос о возможности выезда состоящих на воинском учете за границу — один из часто задаваемых.

«На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, такой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные, пишет Ura.ru.

Председатель Госдумы добавил, что власти выстроили работу на основании обратной связи с гражданами и стараются решать проблемы, возникающие в связи с частичной мобилизацией.

Ранее в Минобороны заявили, что ограничений на передвижение граждан во время частичной мобилизации не предусматривается. Кроме того, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж, соответствующих ограничений на федеральном уровне не вводилось, напоминает РИА ФАН.

