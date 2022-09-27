В Думе заявили о возможной мобилизации трёх тысяч медработников
Под частичную мобилизацию могут попасть до трех тысяч медработников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, примерно такая цифра обсуждалась в ходе дискуссий в комитетах по обороне и по охране здоровья.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в России не возникнет дефицита врачей из-за трех тысяч медицинских работников, которых призовут в армию в рамках частичной мобилизации.
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