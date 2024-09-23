«Дребедень целый день!»: Ретейлеры объяснили интерес «Вкусвилла» к Чуковскому

Ретейлер «Вкусвилл» заключил лицензионную сделку с Дмитрием Чуковским, правнуком детского писателя Корнея Чуковского и обладателем исключительного права на его произведения. Соглашение позволит ему использовать образы героев его стихов и сказок ("Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Айболит" и других) в дизайне продукции и коммуникационных кампаниях. Лебедева допустила, что известные литературные образы помогут ретейлеру привлечь аудиторию разного возраста.

«Сказки Чуковского популярны у родителей детей младшего дошкольного возраста. Это база, с которой начинается знакомство с русскими писателями и детской литературой. Все его цитаты на слуху. К примеру, фразу "и такая дребедень целый день" в своей коммуникации используют и взрослые. Это отзовется не только у миллениалов, но и у более молодой аудитории, будет интересно как взрослым, так и детям. Вопрос в том, как они будут использовать персонажей», - сообщила она.