«Дребедень целый день!»: Ретейлеры объяснили интерес «Вкусвилла» к Чуковскому
Цитаты из произведений Корнея Чуковского знают и используют не только дети, но и взрослые, это позволит бренду выделиться среди конкурентов, заявила НСН Анна Лебедева.
Персонажи и цитаты из сказок Корнея Чуковского помогут «Вкусвиллу» привлечь дополнительное внимание взрослых и детей, рассказала в интервью НСН вице-президент по маркетингу Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Анна Лебедева.
Ретейлер «Вкусвилл» заключил лицензионную сделку с Дмитрием Чуковским, правнуком детского писателя Корнея Чуковского и обладателем исключительного права на его произведения. Соглашение позволит ему использовать образы героев его стихов и сказок ("Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Айболит" и других) в дизайне продукции и коммуникационных кампаниях. Лебедева допустила, что известные литературные образы помогут ретейлеру привлечь аудиторию разного возраста.
«Сказки Чуковского популярны у родителей детей младшего дошкольного возраста. Это база, с которой начинается знакомство с русскими писателями и детской литературой. Все его цитаты на слуху. К примеру, фразу "и такая дребедень целый день" в своей коммуникации используют и взрослые. Это отзовется не только у миллениалов, но и у более молодой аудитории, будет интересно как взрослым, так и детям. Вопрос в том, как они будут использовать персонажей», - сообщила она.
Как добавила собеседница НСН, такой ход также выделит «Вкусвилл» на фоне прочих конкурентов.
«Это достаточно традиционный ход, лицензирование используется многими брендами товаров повседневного использования, и не только. Подобная практика привлекает внимание целевой аудитории, если они хорошо знают этого персонажа. Различают более долгосрочные сотрудничества, например, как в случае размещения персонажей на молочной продукции «Простоквашино». Также есть более краткосрочные запуски, например, сезонные промо. В последнее время они пытаются отстроиться от конкурентов. Важно, что они готовы использовать не только персонажей, но и цитаты. Это может быть базой для креатива, для коммуникации, для привлечения внимания аудитории», - подытожила Лебедева.
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