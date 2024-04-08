Кот Матроскин, Винни Пух и Домовенок Кузя стали любимыми персонажами россиян
Онлайн-кинотеатр KION ко Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля, провел исследование и выяснил, каких персонажей мультфильмов россияне любят больше всего. Подробности - в материале НСН,
Самыми популярными мультфильмами у россиян оказались киноленты советских времен, а 93% опрошенных признались, что любят смотреть мультфильмы, и делают это регулярно, говорится в исследовании онлайн-кинотеатр KION, с результатами которого ознакомилась НСН.
Согласно результатам опроса, 33% опрошенных россиян смотрят мультфильмы несколько раз в неделю, 21% – несколько раз в месяц, около 18% – один раз в неделю.
Предпочтения жанров, любимых мультфильмов из детства и мультперсонажей отличались в разных возрастных категориях. Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм «Ну, погоди!». Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь».
Любимыми мультипликационными персонажами россиян стали Кот Матроскин, Винни Пух, Домовенрк Кузя, Заяц и Волк из «Ну, погоди!».
Россияне считают, что любимые мультфильмы из детствам научили их таким качествам, как понимание добра и зла, доброта, дружелюбие, забота о близких, ценность человеческой жизни и храбрость.
Опрос был проведен онлайн-кинотеатром KION. В исследовании приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.
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