Кот Матроскин, Винни Пух и Домовенок Кузя стали любимыми персонажами россиян

Согласно результатам опроса, 33% опрошенных россиян смотрят мультфильмы несколько раз в неделю, 21% – несколько раз в месяц, около 18% – один раз в неделю.

Предпочтения жанров, любимых мультфильмов из детства и мультперсонажей отличались в разных возрастных категориях. Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм «Ну, погоди!». Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь».

Любимыми мультипликационными персонажами россиян стали Кот Матроскин, Винни Пух, Домовенрк Кузя, Заяц и Волк из «Ну, погоди!».