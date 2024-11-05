Wylsacom уверен, что ГОСТы на ноутбуки защитят школы от «токсичных» устройств

Блогер Wylsacom заявил НСН, что цена – это решающий фактор сегодня, все дешевое и «китайское» будет пользоваться спросом и дальше.

Новые ГОСТы для ноутбуков созданы для закупок оборудования для госсектора и учебных заведений, обычные покупатели не будут ориентироваться на них при выборе устройства, заявил НСН блогер Wylsacom (Валентин Петухов).

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на ноутбуки, которые впервые вводят требования к устройствам для повышения их качества и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. ГОСТы устанавливают требования к встроенным камерам, тачпадам, средствам удаленной блокировки, испытаниям на пылевлагозащищенность и ударопрочность, защите от поражения током, соответствию стандартам при сборке, эксплуатации, ремонте. Wylsacom уверен, что ГОСТ не поменяет ситуацию на рынке.

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«Это базовый набор ГОСТов, которые описывают стандартные компоненты. Это нужно для закупок оборудования для госсектора, для учебных заведений и так далее. ГОСТ – это необязательное требование, рекомендательный характер. Смысл скрыт именно в бюрократических процессах. Цена – это решающий фактор сегодня, все дешевое будет пользоваться спросом и дальше. Это чаще всего китайские товары, а там чаще всего все плохо с точки зрения материалов. Этот ГОСТ будет отсекать такие токсичные товары, чтобы они не попадали в офисы, школы и так далее», - отметил он.

При этом ГОСТы не заставят обычных россиян отказаться от «дешевых» ноутбуков, подчеркнул Петухов.

«У нас любят покупать самое химозное, ужасное и китайское с маркетплейсов. Поэтому этот ГОСТ не повлияет, как и раньше будут отдавать предпочтение цене. Возможно, небольшой процент россиян будет на этот ГОСТ обращать внимание. Но люди десятилетиями покупали ноутбуки без учета ГОСТов, вряд ли что-то может измениться. Американских ноутбуков не осталось сегодня практически, только Apple. А Apple всегда были нишевыми, потому что это дорогие компьютеры. В массе они не делают погоды, если считаем в штуках. Что касается российских ноутбуков, есть бренды, которые делаются у нас на заводах, но комплектующие приезжают из Китая. Это очень дешевые устройства, для учебы и базовой работы. Пока это пересобранные решения из Китая, это неплохо, так как с чего-то надо начинать»,- подытожил собеседник НСН.

В январе-сентябре текущего года объем продаж отечественных ноутбуков составил 11,6%. Это больше, чем у американских брендов Apple, HP и Dell (10%). Подобная статистика наблюдается впервые, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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