Wylsacom уверен, что ГОСТы на ноутбуки защитят школы от «токсичных» устройств
Блогер Wylsacom заявил НСН, что цена – это решающий фактор сегодня, все дешевое и «китайское» будет пользоваться спросом и дальше.
Новые ГОСТы для ноутбуков созданы для закупок оборудования для госсектора и учебных заведений, обычные покупатели не будут ориентироваться на них при выборе устройства, заявил НСН блогер Wylsacom (Валентин Петухов).
Росстандарт утвердил новые ГОСТы на ноутбуки, которые впервые вводят требования к устройствам для повышения их качества и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. ГОСТы устанавливают требования к встроенным камерам, тачпадам, средствам удаленной блокировки, испытаниям на пылевлагозащищенность и ударопрочность, защите от поражения током, соответствию стандартам при сборке, эксплуатации, ремонте. Wylsacom уверен, что ГОСТ не поменяет ситуацию на рынке.
«Это базовый набор ГОСТов, которые описывают стандартные компоненты. Это нужно для закупок оборудования для госсектора, для учебных заведений и так далее. ГОСТ – это необязательное требование, рекомендательный характер. Смысл скрыт именно в бюрократических процессах. Цена – это решающий фактор сегодня, все дешевое будет пользоваться спросом и дальше. Это чаще всего китайские товары, а там чаще всего все плохо с точки зрения материалов. Этот ГОСТ будет отсекать такие токсичные товары, чтобы они не попадали в офисы, школы и так далее», - отметил он.
При этом ГОСТы не заставят обычных россиян отказаться от «дешевых» ноутбуков, подчеркнул Петухов.
«У нас любят покупать самое химозное, ужасное и китайское с маркетплейсов. Поэтому этот ГОСТ не повлияет, как и раньше будут отдавать предпочтение цене. Возможно, небольшой процент россиян будет на этот ГОСТ обращать внимание. Но люди десятилетиями покупали ноутбуки без учета ГОСТов, вряд ли что-то может измениться. Американских ноутбуков не осталось сегодня практически, только Apple. А Apple всегда были нишевыми, потому что это дорогие компьютеры. В массе они не делают погоды, если считаем в штуках. Что касается российских ноутбуков, есть бренды, которые делаются у нас на заводах, но комплектующие приезжают из Китая. Это очень дешевые устройства, для учебы и базовой работы. Пока это пересобранные решения из Китая, это неплохо, так как с чего-то надо начинать»,- подытожил собеседник НСН.
В январе-сентябре текущего года объем продаж отечественных ноутбуков составил 11,6%. Это больше, чем у американских брендов Apple, HP и Dell (10%). Подобная статистика наблюдается впервые, передает «Радиоточка НСН».
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