Wylsacom уверен, что ГОСТы на ноутбуки защитят школы от «токсичных» устройств

«Это базовый набор ГОСТов, которые описывают стандартные компоненты. Это нужно для закупок оборудования для госсектора, для учебных заведений и так далее. ГОСТ – это необязательное требование, рекомендательный характер. Смысл скрыт именно в бюрократических процессах. Цена – это решающий фактор сегодня, все дешевое будет пользоваться спросом и дальше. Это чаще всего китайские товары, а там чаще всего все плохо с точки зрения материалов. Этот ГОСТ будет отсекать такие токсичные товары, чтобы они не попадали в офисы, школы и так далее», - отметил он.

При этом ГОСТы не заставят обычных россиян отказаться от «дешевых» ноутбуков, подчеркнул Петухов.

«У нас любят покупать самое химозное, ужасное и китайское с маркетплейсов. Поэтому этот ГОСТ не повлияет, как и раньше будут отдавать предпочтение цене. Возможно, небольшой процент россиян будет на этот ГОСТ обращать внимание. Но люди десятилетиями покупали ноутбуки без учета ГОСТов, вряд ли что-то может измениться. Американских ноутбуков не осталось сегодня практически, только Apple. А Apple всегда были нишевыми, потому что это дорогие компьютеры. В массе они не делают погоды, если считаем в штуках. Что касается российских ноутбуков, есть бренды, которые делаются у нас на заводах, но комплектующие приезжают из Китая. Это очень дешевые устройства, для учебы и базовой работы. Пока это пересобранные решения из Китая, это неплохо, так как с чего-то надо начинать»,- подытожил собеседник НСН.

В январе-сентябре текущего года объем продаж отечественных ноутбуков составил 11,6%. Это больше, чем у американских брендов Apple, HP и Dell (10%). Подобная статистика наблюдается впервые, передает «Радиоточка НСН».

