Российские ноутбуки впервые обогнали американские по продажам

В январе-сентябре текущего года объем продаж отечественных ноутбуков составил 11,6%. Это больше, чем у американских брендов Apple, HP и Dell (10%). Подобная статистика наблюдается впервые, сообщило издание «Коммерсантъ».

В России началось производство материнских плат на отечественных процессорах

По мнению экспертов, столь позитивная динамика наметилась благодаря возросшей активности в рекламе и уходу конкурентов из США.

Всего за первые три квартала 2024 года было реализовано 2,58 млн ноутбуков на 163,3 млрд рублей, что на 12% больше в денежном выражении и на 6% больше в количественном выражении, чем за весь 2023 год.

При этом в 2022 году доля американских производителей на рынке ноутбуков составляла 30%, российских — 4%. В 2023 году эти показатели составляли 13% и 7% соответственно.

Наиболее активный рост продемонстрировали бренды Kraftway, Aquarius, Digma и Fplus. При этом львиную долю рынка по-прежнему контролируют тайваньские и китайские производители, такие, как MSI, Lenovo, Asus и другие.

Ранее доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко заявил, что у государства достаточно механизмов, чтобы снизить конечную стоимость российских процессоров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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