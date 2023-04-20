«Для чего?»: В Ягодном союзе удивились содержанию антибиотиков в клубнике

Накануне «Известия» сообщили, что в российской клубнике обнаружили 20-кратное превышение содержания антибиотиков. Отмечается, что об этом на одном из профильных совещаний заявил замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. Кроме того, выявлены и превышения по токсичным веществам, в том числе и в импортных ягодах — порядка 1,7 тысячи случаев с начала года. На этом фоне Вячеслав Пленкин рекомендовал россиянам покупать клубнику только в торговых сетях.

«В первый раз слышу, что в ягоде встречаются антибиотики. Для чего? Понятно, животные или птицы, но у ягод другие проблемы, антибиотики им не нужны. Для сохранности продукции они тоже не применяются. В тех препаратах, которые используются для защиты от болезней вредителей, этих компонентов нет. В данный момент ягода отечественного производства – это практически закрытый грунт югов… Первые партии только формируются. Если речь идет о какой-то партии, то это, скорее всего, импорт. А импорт – это Турция и Армения, Египет закончился. Сейчас я бы рекомендовал ягоду покупать в сетях, они осуществляют необходимую проверку документов», - сказал Пленкин.

Он отметил, что Ягодный союз направит запрос в Россельхознадзор, чтобы он пояснил, в какой именно партии клубники были обнаружены антибиотики. По словам Пленкина, союз также запросит результаты анализов ягод.