«Для чего?»: В Ягодном союзе удивились содержанию антибиотиков в клубнике
Союз направит запрос в Россельхознадзор, чтобы он пояснил, в какой партии клубники были обнаружены антибиотики, отметил в эфире НСН Вячеслав Пленкин.
Антибиотики не нужны ягодам – это не животные и не птицы, у них другие болезни, заявил председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин в интервью НСН. Он отметил, что антибиотики также не оказывают никакого эффекта для сохранности ягод при хранении и транспортировке.
Накануне «Известия» сообщили, что в российской клубнике обнаружили 20-кратное превышение содержания антибиотиков. Отмечается, что об этом на одном из профильных совещаний заявил замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. Кроме того, выявлены и превышения по токсичным веществам, в том числе и в импортных ягодах — порядка 1,7 тысячи случаев с начала года. На этом фоне Вячеслав Пленкин рекомендовал россиянам покупать клубнику только в торговых сетях.
«В первый раз слышу, что в ягоде встречаются антибиотики. Для чего? Понятно, животные или птицы, но у ягод другие проблемы, антибиотики им не нужны. Для сохранности продукции они тоже не применяются. В тех препаратах, которые используются для защиты от болезней вредителей, этих компонентов нет. В данный момент ягода отечественного производства – это практически закрытый грунт югов… Первые партии только формируются. Если речь идет о какой-то партии, то это, скорее всего, импорт. А импорт – это Турция и Армения, Египет закончился. Сейчас я бы рекомендовал ягоду покупать в сетях, они осуществляют необходимую проверку документов», - сказал Пленкин.
Он отметил, что Ягодный союз направит запрос в Россельхознадзор, чтобы он пояснил, в какой именно партии клубники были обнаружены антибиотики. По словам Пленкина, союз также запросит результаты анализов ягод.
«Мы с Ягодным союзом сейчас попробуем разобраться в этой информации. Мы попробуем организовать запрос на Россельхознадзор. Пусть они покажут нам результаты анализов и объяснят, что за партии они проверяли. Россельхознадзор – это какая-то абсолютно закрытая организация с точки зрения коммуникаций. Они плохо идут на контакт», - резюмировал Пленкин.
Ранее Нутрициолог Ирина Никулина в разговоре с агентством «Прайм» предупредила, что весной клубника, виноград, персики и нектарины зачастую подвергаются химической обработке. По ее словам, лучше дождаться летнего урожая, сообщает «Радиоточка НСН».
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