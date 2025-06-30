В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски
Следственные мероприятия проводятся в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Об этом сообщил портал Qafqazinfo.
По данным МВД республики, офис СМИ взяли под контроль правоохранительные органы. В здании ведутся обыски.
Как сообщил портал Minval, сотрудники агентства продолжали работу, получали зарплату и посещали мероприятия несмотря на то, что в феврале МИД Азербайджана заявил о прекращении деятельности Sputnik в стране.
Ранее азербайджанское министерство культуры заявило об отмене в республике всех культурных мероприятий по линии государственных и частных учреждений России после задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru