В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски

По данным МВД республики, офис СМИ взяли под контроль правоохранительные органы. В здании ведутся обыски.

Как сообщил портал Minval, сотрудники агентства продолжали работу, получали зарплату и посещали мероприятия несмотря на то, что в феврале МИД Азербайджана заявил о прекращении деятельности Sputnik в стране.

Ранее азербайджанское министерство культуры заявило об отмене в республике всех культурных мероприятий по линии государственных и частных учреждений России после задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

