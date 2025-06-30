СМИ: На улице Плеханова в Москве произошел взрыв
Взрыв прогремел на улице Плеханова в Москве, по предварительной информации, взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в районе дома №17. Как сообщили очевидцы, на месте прозвучало два хлопка. После взрыва возник пожар.
«Огонь перешел на соседнее здание, там горит фасад с 1 по 3 этаж. На месте машины скорой помощи и спасатели», - пишет Baza.
В свою очередь, Telegram-канал SHOT сообщил, что на улице Плеханова взорвался находившийся в хостеле дизельный котел отопления. Огонь перекинулся на отель «Перово Плаза».
Ранее у образовательного учреждения в Назрани взорвался неустановленный предмет, обошлось без пострадавших, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На улице Плеханова в Москве произошел взрыв
- В российском мессенджере Мax зарегистрировался миллион пользователей
- В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю Пикулю
- Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов
- МЧС: На западе Москвы загорелись строительные леса
- ФАС выявила картель на торгах по ремонту дорог в Волгограде
- В ДТП в Алтайском крае погибли шесть человек
- Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков
- Трамп заявил, что не разговаривал с Ираном после ударов по ядерным объектам
- МВД Дагестана: Машина с подростками врезалась в дерево, двое погибли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru