Рекордный урожай плодов и ягод собрали в России в 2022 году

Российские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай плодов и ягод — более 1,5 млн тонн продукции в организованном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Глава Зернового союза заявил о рекордном урожае в 2022 году

По данным ведомства, показатели 2022 года на 5% выше объемов урожая в 2021 году.

«Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников – в 2022 году это порядка 11 тыс. га. Это позволит и дальше наращивать урожаи плодов и ягод, сокращая объемы импорта», — подчеркнули в Минсельхозе.

Лидерами в этом сегменте традиционно стали Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области. В Минсельхозе уточнили, что основные выращиваемые в России плоды и ягоды — яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, садовая земляника.

Кроме того, ведомство напомнило о комплексной поддержке аграриев данного направления: льготном инвестиционном и краткосрочном кредитовании, компенсации затрат на создание и модернизацию объектов АПК, грантах для малых форм хозяйствования.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЯгодыФруктыУрожайМинсельхоз
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