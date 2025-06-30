Фельдшеры призвали сажать пациентов в тюрьму за нападение на врачей
Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил НСН, что не только пьяные, но и трезвые пациенты зачастую нападают на врачей.
Врачи должны иметь право отказать в плановой помощи пациентам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил НСН глава профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.
С соответствующей инициативой выступила Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения, она обратилась с письмом в Минздрав. Такая мера призвана защитить врачей от агрессивных пациентов и помочь им уделить внимание тем, кто действительно нуждается в помощи.
«Это правильное решение. Потому что человек, который получает плановую помощь, не находится в состоянии, которое угрожает жизни. Не надо приходить к врачу в пьяном виде на плановый осмотр. В случае экстренных ситуаций помощь будет оказана в любом случае – пьяный он или трезвый, уже не имеет значения», - отметил Беляков.
По оценке собеседника НСН, на сегодня это достаточно острая проблема, вызванная изменением подхода к работе врача в целом.
«Сейчас и трезвые пациенты, бывает, неадекватно себя ведут, не говоря уж о пьяных. Раньше медицина считалась помощью, теперь это услуга. Люди начали относиться к медикам, как к обслуживающему персоналу. Хочешь – пьяным приди, хочешь – нахами, а медик должен всё терпеть и улыбаться», - пояснил глава профсоюза фельдшеров Москвы.
По словам Белякова, пациент должен в полной мере нести ответственность за своё неадекватное поведение, что, в том числе, пойдёт на пользу ему самому.
«На скорой помощи есть поговорка: Если хочешь послать больного подальше, сначала убедись, что он сможет туда дойти. В пьяном виде иногда сложно поставить диагноз. В таком случае, пусть он приходит пьяный, агрессивный, но, тогда нужна будет помощь полиции. Пусть осматривают человека, но, если у него ничего не находят из того, что он говорит, ему надо выписать хороший штраф и заключить на 15 суток. В случае агрессии, нанесении побоев врачу – уголовная статья и сажать», - подчеркнул Беляков.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заступился за врачей, которые назначают пациентам гомеопатию.
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