По оценке собеседника НСН, на сегодня это достаточно острая проблема, вызванная изменением подхода к работе врача в целом.

«Сейчас и трезвые пациенты, бывает, неадекватно себя ведут, не говоря уж о пьяных. Раньше медицина считалась помощью, теперь это услуга. Люди начали относиться к медикам, как к обслуживающему персоналу. Хочешь – пьяным приди, хочешь – нахами, а медик должен всё терпеть и улыбаться», - пояснил глава профсоюза фельдшеров Москвы.

По словам Белякова, пациент должен в полной мере нести ответственность за своё неадекватное поведение, что, в том числе, пойдёт на пользу ему самому.

«На скорой помощи есть поговорка: Если хочешь послать больного подальше, сначала убедись, что он сможет туда дойти. В пьяном виде иногда сложно поставить диагноз. В таком случае, пусть он приходит пьяный, агрессивный, но, тогда нужна будет помощь полиции. Пусть осматривают человека, но, если у него ничего не находят из того, что он говорит, ему надо выписать хороший штраф и заключить на 15 суток. В случае агрессии, нанесении побоев врачу – уголовная статья и сажать», - подчеркнул Беляков.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заступился за врачей, которые назначают пациентам гомеопатию.

